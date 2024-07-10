В приморской сети автокафе обнаружена еда с опасными добавками

В Приморском крае обнаружено наличие запрещенной добавки в блюдах, подаваемых в заведениях общепита. В ходе анализа наличие опасного вещества выявилось в сырниках, рассказали PRIMPRESS в Россельхознадзоре.
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