Ох уж этот Тимоти Шаламе: Кайли Дженнер заподозрили в беременности

Звезду реалити-шоу, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер заподозрили в беременности. Поклонники помнят, что знаменитость тщательно скрывала интересное положение уже дважды, а потом вдруг сообщала о появлении на свет малыша.
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