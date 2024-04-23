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Ох уж этот Тимоти Шаламе: Кайли Дженнер заподозрили в беременности

Ох уж этот Тимоти Шаламе: Кайли Дженнер заподозрили в беременности

Звезду реалити-шоу, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер заподозрили в беременности. Поклонники помнят, что знаменитость тщательно скрывала интересное положение уже дважды, а потом вдруг сообщала о появлении на свет малыша.

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