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Подполье: виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, как нацист Ганул*

Подполье: виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, как нацист Ганул*

ОДЕССА, 1 мая, ФедералПресс. Представитель одесского подпольного движения Stop Grave заявил, что виновники трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, могут не дожить до суда, как это случилось с ликвидированным украинским националистом Демьяном Ганулом*.

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