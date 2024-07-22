Более половины россиян выступают за возрастное ограничение для Hamster Kombat

Свыше трети считают, что такие игры нужно запретить Сегодня набирает популярность игра Hamster Kombat: за несколько месяцев кликер привлёк миллионы пользователей, которые копят виртуальные монеты в приложении и надеются на получение реального дохода.
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