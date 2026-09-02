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Samsung продаёт обычные телевизоры под видом Mini LED. Так утверждает TCL, начинается суд

Samsung продаёт обычные телевизоры под видом Mini LED. Так утверждает TCL, начинается суд

TCL утверждает, что Samsung вводила покупателей в заблуждение TCL подала иск против Samsung Electronics в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, обвинив конкурента в ложной рекламе телевизоров серии M 2026 года.

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