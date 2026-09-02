Samsung продаёт обычные телевизоры под видом Mini LED. Так утверждает TCL, начинается суд

TCL утверждает, что Samsung вводила покупателей в заблуждение TCL подала иск против Samsung Electronics в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, обвинив конкурента в ложной рекламе телевизоров серии M 2026 года.
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