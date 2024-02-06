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Закон, порядок, государство

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Разведчики Восточного военного округа организовали засаду на колонну техники условного противника

Разведчики Восточного военного округа организовали засаду на колонну техники условного противника

При отработке задач активно применялся опыт специальной военной операции. .

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