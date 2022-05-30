Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Белых Владимир
    Прекратить давать азерам гражданство - в любом случае и стараться выдворять их из страны!Кто отмазывает чл...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Толи еще будет когда начнется Трибунал на Донбассе ! Столько мерзкого и страшного откроется и докажется, что уже нево..."Все, о чем врала...
  • Владимир
    Статья ни о чем... Сущность олигархов изначально подразумевает  продажность, воровство, жадность, подлость, обман...Продать Россию: З...

Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому выступить против ЕС

Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому выступить против ЕС

Пытаясь восстановить былое величие, Великобритания проводит активную внешнюю политику. Кризис на Украине как нельзя кстати подходит для этой цели, а также для поднятия пошатнувшегося рейтинга премьер-министра этого государства Бориса Джонсона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх