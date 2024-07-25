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РИА Новости: обвиняемому в подрыве железной дороги предъявили новое обвинение

РИА Новости: обвиняемому в подрыве железной дороги предъявили новое обвинение

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики, которому украинские спецслужбы обещали $15 тысяч за совершение преступления, предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности.

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