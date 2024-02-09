При посеве томатов на рассаду нужно учесть множество тонкостей

При посеве томатов на рассаду нужно учитывать множество тонкостей. Для получения богатого урожая важно не только подобрать урожайные сорта и обеспечить хорошую агротехнику, но и точно рассчитать сроки посева.
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