Экс-специалист аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон поделился сведениями о том, что из-за связанных с памятью заболеваний лидер Соединённых Штатов Америки формирует риски для державы, а Российская Федерация не верит в то, что политический деятель действительно управляет государством.
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