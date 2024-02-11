Экс-специалист аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон поделился сведениями о том, что из-за связанных с памятью заболеваний лидер Соединённых Штатов Америки формирует риски для державы, а Российская Федерация не верит в то, что политический деятель действительно управляет государством.