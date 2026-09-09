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Роскошь без логотипа: почему этой осенью все снова смотрят на COS

Роскошь без логотипа: почему этой осенью все снова смотрят на COS

Есть особый момент в начале осени, когда город постепенно меняет интонацию. Лёгкие вещи уходят из повседневного гардероба, пальто снова становятся частью городской архитектуры, а покупка хорошего свитера приобретает почти стратегическое значение.

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