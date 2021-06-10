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МИД РФ выдвинул условия для исключения США из списка недружественных стран

МИД РФ выдвинул условия для исключения США из списка недружественных стран

Комментарий Сергея Рябкова.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти США должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела России, чтобы Москва исключила их из списка недружественных стран.

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