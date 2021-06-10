МИД РФ выдвинул условия для исключения США из списка недружественных стран

Комментарий Сергея Рябкова.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти США должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела России, чтобы Москва исключила их из списка недружественных стран.
Комментарий Сергея Рябкова.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти США должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела России, чтобы Москва исключила их из списка недружественных стран.
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