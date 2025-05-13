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Наоми Осака: «Первый грунтовый титул и победы в сложных матчах придают уверенности перед «Ролан Гаррос»

Наоми Осака: «Первый грунтовый титул и победы в сложных матчах придают уверенности перед «Ролан Гаррос»

Японка выиграла турнир WTA 125 в Сен-Мало, а затем второй год подряд дошла до четвертого круга тысячника в Риме.

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