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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Несколько клубов НХЛ проявили интерес к Марнеру. Его контракт на 10,9 млн в год с «Торонто» рассчитан до конца следующего сезона

В этом сезоне канадский клуб вылетел из плей-офф Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Бостону» со счетом 3-4 в серии.

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