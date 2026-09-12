"Родина" подписала контракт с 33-летним защитником Дейвером Мачадо

ФК "Родина" из Москвы заключил контракт с колумбийским защитником Дейвером Мачадо. Игрок, которому 33 года, перешел на правах свободного агента из французского клуба "Нант".
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