salekhard.online

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    Подвиг ваш бессме...
  • Степан Капуста
    Добровольная народная дружина. Добровольная пожарная команда. Добровольное общество... Что, государство не справляетс...Салехардцев пригл...
  • Irina Krasnova
    молодцы!  В каждом городе нужно такое организовать!Держаться вместе....

Как кушать сладости и сохранить зубы здоровыми?

Как кушать сладости и сохранить зубы здоровыми?

Кариес является одним из самых распространенных заболеваний зубов, поэтому очень важно заботиться о зубах и профилактировать его.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх