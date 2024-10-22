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В Британии рассказали об обучении пилотов ВСУ

В Британии рассказали об обучении пилотов ВСУ

Великобритания на сегодняшний день обучила 200 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Люк Поллард.

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