Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Об этом говорится в постановлении кабмина, текст которого можно найти на правовом портале.
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