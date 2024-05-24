Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Sobering
    Зачем тебе, Дураков, знать мою фамилию, если ты даже не знаешь чем занимается министр обороныПогонопад продолж...
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Погонопад продолжается. Из Минобороны приходят новые интересные новости

Погонопад продолжается. Из Минобороны приходят новые интересные новости

Интересная жизнь с Vera Star Белоусов зачистит всю команду Шойгу за месяц. Арест Шамарина это далеко не всё.

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Комментарии
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Владимир Михальков
Ах обмануть меня не трудно я сам обманутым быть рад! Ты сам то в армии служил? Какой ты на хрен командир если не знаешь  что у  тебя на свинарнике творится?
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5 мин.
Владимир Михальков
Стесняюсь спросить ваша фамилия случайно не Плевако?
Ответить
2 мин.
S
Sobering
Зачем тебе, Дураков, знать мою фамилию, если ты даже не знаешь чем занимается министр обороны
Ответить
50 сек.

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