Интересная жизнь с Vera Star Белоусов зачистит всю команду Шойгу за месяц. Арест Шамарина это далеко не всё.
Погонопад продолжается. Из Минобороны приходят новые интересные новости
Комментарии
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Владимир Михальков
Ах обмануть меня не трудно я сам обманутым быть рад! Ты сам то в армии служил? Какой ты на хрен командир если не знаешь что у тебя на свинарнике творится?
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5 мин.
Владимир Михальков
Стесняюсь спросить ваша фамилия случайно не Плевако?
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2 мин.
S
Sobering
Зачем тебе, Дураков, знать мою фамилию, если ты даже не знаешь чем занимается министр обороны
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50 сек.
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