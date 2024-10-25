Суд обязал больницу в Лабытнанги выплатить 560 тысяч сотрудникам на пенсии

Лабытнангская городская больница задолжала материальную помощь двум вышедшим на пенсию сотрудникам. После жалобы работников учреждение обязали выплатить в общей сложности более 560 тысяч рублей — в том числе компенсацию.
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