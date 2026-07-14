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Останина попросила Верховный суд пересмотреть закон о декриминализации побоев

Останина попросила Верховный суд пересмотреть закон о декриминализации побоев

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой оценить возможность вернуть уголовную ответственность за первые побои в отношении близких лиц.

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