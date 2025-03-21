Российские силы отразили очередную серию атак на Воронежскую область

Силы ПВО уничтожили более 10 беспилотников на юге Воронежской области Российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
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