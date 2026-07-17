Мединский объявил конкурс на создание граффити героям СВО

Владимир Мединский, помощник президента и председатель Русского военно-исторического общества, объявил конкурс среди региональных отделений на создание в России граффити, посвященных героям Специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии