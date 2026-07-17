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Царьград

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Мединский объявил конкурс на создание граффити героям СВО

Мединский объявил конкурс на создание граффити героям СВО

Владимир Мединский, помощник президента и председатель Русского военно-исторического общества, объявил конкурс среди региональных отделений на создание в России граффити, посвященных героям Специальной военной операции.

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