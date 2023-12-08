«Кедр-Авто» расширяет горизонты!

2023 год стал для «Кедра» во многом прорывным. В чем совершился прорыв, куда прорвались и почему жизнь только начинается спустя 25 лет успешных продаж «Кедр-авто»? 2023 год принес ЗУ «Кедр-Авто» целую серию наград.