PNAS: кукурузная совка выработала защиту от бактериальных белков ГМ-кукурузы

Американские ученые из Аризонского университета и других научных учреждений обнаружили, что некоторые насекомые адаптировались к защитным механизмам генетически модифицированных (ГМ) культур, призванным искоренять вредителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии