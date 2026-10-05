Киев не спешит чинить связь из-за страха новых ударов

После ударов по дата-центрам в Киеве не восстанавливают связь: власти боятся, что интернет поможет организовать новый Майдан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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