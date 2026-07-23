Врач Ражева: категорически запрещено вскрывать пузыри от ожогов борщевика

Причиной ожогов от борщевика являются содержащиеся в его соке фуранокумарины: под влиянием солнечного света эти вещества сначала провоцируют покраснение, зуд и жжение кожи, а впоследствии на пораженных участках образуются болезненные пузыри.
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