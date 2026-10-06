Отопление включили, а батареи холодные, куда жаловаться в 2026 году

Батареи холодные, хотя отопительный сезон уже начался: куда жаловаться в 2026 году — пошаговая схема от УК до прокуратуры, нормативы температуры, сроки реагирования и перерасчёт.
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