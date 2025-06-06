Биткоин в России: как купить и не потеряться в 2025 году

Криптовалюты уже давно перестали быть диковинкой для российских пользователей. Биткоин, как первая и самая известная цифровая валюта, продолжает привлекать внимание инвесторов, трейдеров и просто интересующихся.
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