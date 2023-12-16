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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрееску о стрессовом переломе: «Планирую вернуться после Australian Open или американской серии. Травмы – это просто отстой»

Она до сих пор не восстановилась после стрессового перелома в спине. «К сожалению, я не сыграю на Australian Open.

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