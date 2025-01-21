Братья Тахмины Самадовой, получившей сертификат на квартиру за счёт бюджета, торговали наркотой?

Нарыли информацию, что ещё в 2012 году трудолюбивые братья из Таджикистана Самадов Хуршед Сафаралиевич иСамадов Файзимад Сафаралиевич получили 13 и 14 лет тюрьмы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.
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