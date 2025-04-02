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Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 886

Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 886

Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 886 Последствия землетрясения в Мьянме. Обложка © X / TostevinM Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме увеличилось до 2 886 человек, при этом ещё 4 639 человек пострадали.

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