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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухамадуллин о том, была ли мечта сыграть в команде с Макдэвидом: «Не было, в НХЛ в каждой команде есть свой Макдэвид. Я не любитель менять клубы, но сейчас мне нужна встряска»

Защитник « Эдмонтона » Шакир Мухамадуллин высказался о возможности сыграть с форвардом Коннором Макдэвидом .

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