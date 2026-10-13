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Безопасность без границ: глава МЧС России сделал символичный подарок Ким Чен Ыну

Безопасность без границ: глава МЧС России сделал символичный подарок Ким Чен Ыну

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Глава МЧС России Александр Куренков во время встречи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном преподнес в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну огнетушитель.

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