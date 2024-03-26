Благоустройство «Иерусалимской горы» продолжат в Иркутске

Иркутск приступит к пятому этапу благоустройства Иерусалимской горы, историко-мемориального комплекса, являющегося символом многогранного культурного наследия и межконфессионального диалога города, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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