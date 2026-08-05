Турция строит газовый мост между Персидским заливом и Европой

Турция вновь заявила о своих амбициях стать главным газовым узлом региона Анкара уже несколько лет последовательно развивает идею превращения страны в крупнейший энергетический центр между Азией, Ближним Востоком и Европой.
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