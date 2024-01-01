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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Плюс пять рублей: стоимость проезда выросла на некоторых маршрутах в Барнауле

Плюс пять рублей: стоимость проезда выросла на некоторых маршрутах в Барнауле

Проезд подорожал в барнаульских маршрутках, но не во всех Стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась в Барнауле с 1 января до 35 рублей, однако пока повышение коснулось только нескольких нерегулируемых маршрутов.

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