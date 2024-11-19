Как прошел первый день главы МИД России на "двадцатке"

Министр иностранных дел России прилетел в карнавальную столицу Бразилии — Рио-де-Жанейро. Здесь 18-19 ноября проходит саммит лидеров «Группы двадцати», на который собрались главы всех государств-членов G20.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии