Овечкину подарили золотую клюшку в честь рекорда

Adam Hunger/AP/TASS Президент по хоккейным операциям клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан подарил нападающему команды Александру Овечкину золотую клюшку в честь установленного рекорда по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
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