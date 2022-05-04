1 мая в Калуге открыли обновлённую доску почёта "Дела и люди"

В торжественной церемонии приняли участие Заместитель Губернатора Константин Горобцов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов, председатель Совета старейшин, Почётный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, представители предприятий и учреждений города.