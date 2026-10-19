‼️🇺🇸🇺🇦 «То, что Украина должна победить — ложная дилемма»: глава Минфина США ответил Зеленскому ▪️Скотт Бессент раскритиковал заявления Зеленского о необходимости победы Украины, подчеркнув, что война должна завершиться путём переговоров.
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