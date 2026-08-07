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Нижегородская правда

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Т2 занял первое место по набору бесплатных сервисов цифровой защиты

Т2 занял первое место по набору бесплатных сервисов цифровой защиты

T2, российский оператор мобильной связи, лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов «большой четверки», следует из исследования аналитической компании J’son & Partners Consulting.

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