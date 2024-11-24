Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    А зачем его убивать? Его поведение сейчас работает на раскол среди верхушки Украины и всего населения. России это выг...Взгляд из Израиля...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Проблему для России представляют миллионы людей, не принимающих нашу культуру, не желающих ассимилироваться, видящих ...Почему пресс-секр...
  • Андрей
    "Прежде нужен возврат собственности, всего разграбленного и подаренного." Осмелюсь спросить, а каким способом вы все ...Почему пресс-секр...

Вашингтонский «ястреб» угрожает России пятой статьей устава НАТО

Вашингтонский «ястреб» угрожает России пятой статьей устава НАТО

Политнавигатор НАТО может задействовать статью пять своего устава и напасть на Россию в случае, если на Украине будет использовано тактическое ядерное оружие, и радиоактивное облако двинется в сторону Польши.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх