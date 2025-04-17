Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русские разведчики вербуют шведских наркоманов: Записано в методичках "гибридной войны"

Русские разведчики вербуют шведских наркоманов: Записано в методичках "гибридной войны"

Царьград ФОТО: Igor Sinitsyn/imageBROKER.com/Globallookpress Служба безопасности Швеции обвиняет Россию в вербовке наиболее уязвимых слоёв населения - людей, употребляющих психоактивные вещества.

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