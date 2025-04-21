Посол КНР в России Чжан признался в любви к борщу

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что очень любит русский борщ. В интервью "Газете.Ru" он подчеркнул, что это блюдо отражает стремление к совершенству в кулинарии и особый вкус российского народа.
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