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Жители Самары научились экономить до 15 тысяч рублей в месяц на акциях

Жители Самары научились экономить до 15 тысяч рублей в месяц на акциях

Жители Самарской области активно используют распродажи, чтобы экономить на покупках. По результатам опроса, проведенного компанией Avito, более 10 тысяч жителей региона признались, что предпочитают совершать покупки во время скидок и акций.

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