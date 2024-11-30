Журналист Вышинский: доклад Мухетдинова ставит под вопрос его профессиональную этику

Недавняя работа профессора Дамира Мухетдинова "Выглядывая за пределы Руси: истоки и стадии формирования полиэтнического государства в истории России", представленная на II Международной научной конференции "Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике" в Екатеринбурге, ставит под вопрос его профессиональную этику, написал в своем Telegram-канале журналист Андрей Вышинский.