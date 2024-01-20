Восстановили проезд по участку Чуйского тракта, где камнепад разрушил часть дороги

На ремонт у рабочих ушло восемь часов, но пока он носит временный характер Дорожники восстановили проезд по участку Чуйского тракта в Онгудайском районе Республики Алтай, где 19 января мощный камнепад разрушил часть дороги.
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