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Политика как она есть

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Акаеву отказали в возвращении статуса экс-президента Киргизии

Акаеву отказали в возвращении статуса экс-президента Киргизии

Парламент Киргизии отказал экс-главе государства Аскару Акаеву в просьбе восстановить статус бывшего президента страны, рассказали ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

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