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«Батона.нет»: какие изменения произойдут со здоровьем, если полностью отказаться от хлеба

«Батона.нет»: какие изменения произойдут со здоровьем, если полностью отказаться от хлеба

Возможно, что родители или бабушки с дедушками учили вас все есть с хлебом — так, дескать, сытнее. Современные диетологи и эксперты по питанию иногда советуют вообще от выпечки отказаться и считают булочки пустыми калориями.

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